Составить предложения чтобы слово солнце было в именительном падеже а потом сост??вить предложение со словом солнце в винительном падеже и также как с солнцем слова:шофер и ромашка

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Составить предложения чтобы слово солнце было в именительном падеже а потом сост??вить предложение со словом солнце в винительном падеже и также как с солнцем слова:шофер и ромашка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце светит ярко. Солнце нагривает песок. Шофер взет груз. У шофера много пассажиров. Очень красивая ромашка. Проходя мимо я увидел ромашку
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