Составить предложения чтобы слово солнце было в именительном падеже а потом сост??вить предложение со словом солнце в винительном падеже и также как с солнцем слова:шофер и ромашка

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Составить предложения чтобы слово солнце было в именительном падеже а потом сост??вить предложение со словом солнце в винительном падеже и также как с солнцем слова:шофер и ромашка

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