Морфологический разбор слова тоньше
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Морфологический разбор слова тоньше
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Начальная форма: ТОНКИЙ Часть речи: прилагательное Грамматика: качественное прилагательное, сравнительная степень прилагательного Мы делали так,стоит 5
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