Автобусе ехало сначала 29 пассажиров потом на каждой остановке выходили три челов??ка погибли 7 человек сколько пассажиров ехали в автобусе между 3 и 4 остановками
Математика
Автобусе ехало сначала 29 пассажиров потом на каждой остановке выходили три челов??ка погибли 7 человек сколько пассажиров ехали в автобусе между 3 и 4 остановками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 29-(3*3)-7=10 2. 29-(3*4)-7=7
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