Автобусе ехало сначала 29 пассажиров потом на каждой остановке выходили три челов??ка погибли 7 человек сколько пассажиров ехали в автобусе между 3 и 4 остановками

Математика

Автобусе ехало сначала 29 пассажиров потом на каждой остановке выходили три челов??ка погибли 7 человек сколько пассажиров ехали в автобусе между 3 и 4 остановками

Автор: Гость