121,122,123 жаттығу 5 сынып суретке түсіріп жіберіңіздерші.
Қазақ тiлi
121,122,123 жаттығу 5 сынып суретке түсіріп жіберіңіздерші.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
122 оңай екен өзім 5сыныппын
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