Составьте из частей, которые '' потеряли '' друг друга, пословицы. Запишите их. Горькое сладким-трудно; бранить лучше в глаза; из слышанного-знания; сладкое горьким сделать легко; хвалить-за глаза; из капель получается море.

Русский язык

Составьте из частей, которые '' потеряли '' друг друга, пословицы. Запишите их. Горькое сладким-трудно; бранить лучше в глаза; из слышанного-знания; сладкое горьким сделать легко; хвалить-за глаза; из капель получается море.

Автор: Гость