132 номер подскажите пожалуйста
Математика
132 номер подскажите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реально фоткать научись я бы с радостю но фотка плохая или я плоха вижу я уже где-то 6-10 часов сижу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Составьте из частей, которые '' потеряли '' друг друга, пословицы. Запишите их. Горькое сладким-трудно; бранить лучше в глаза; из слышанного-знан...
Математика
Среди чисел -89,76 ; -3,4 ; 16 ; 3,56 ; -2 1/4 ; -8 найдите корень уравнения и с помощью подстановки проверьте их: 39,45+x=-50,31