1) найдите 5/9 от 54 , уменьшенное на 10. 2)найдите 3/14 числа 2/7 которого равны 28

Гость: Гость:

54:9*4=30 это 5/9 от 54 30-10=20 это 5/9 от 54 умен.на 10 28:2*7=98 это число 2/7 которого равны 28 98:14*3=21 это 3/14 от 98(число у которого 2/7=28)