Морфологический разбор существительных На катке, к коровушке, в поле.

Русский язык
Морфологический разбор существительных На катке, к коровушке, в поле.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Поле- имя существительное,обозначает предмет.2. Морфологические признакиа. постоянные1)     нарицательное;2)     неодушевлённое;3)     средний род;4)     2 склонениеб. непостоянные 1)     именительный падеж;2)     единственное число3 синтаксическая роль: либо подлежащие либо дополнение.

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