Морфологический разбор существительных На катке, к коровушке, в поле.
Русский язык
Морфологический разбор существительных На катке, к коровушке, в поле.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Поле- имя существительное,обозначает предмет.2. Морфологические признакиа. постоянные1) нарицательное;2) неодушевлённое;3) средний род;4) 2 склонениеб. непостоянные 1) именительный падеж;2) единственное число3 синтаксическая роль: либо подлежащие либо дополнение.
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