Морфологический разбор: Трудолюбивый человек любит работать. Разобрать слово ТРУДОЛЮБИВЫЙ.
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Морфологический разбор: Трудолюбивый человек любит работать. Разобрать слово ТРУДОЛЮБИВЫЙ.
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