Морфологический разбор: живописной(формы), древнее(село)

Русский язык
Морфологический разбор: живописной(формы), древнее(село)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я не знаю извени ну точнее знаю прост я легла спать и сижу в тнете у меня в тетрадке всё мы это проходили
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение ,пожалуйста
Ответить
Русский язык
Сколько в слове слогов ёж-ежи
Ответить
Математика
3,2:0,25=? Помогите пожалуйста
Ответить
Биология
Три пробирки наполнили водой из озера, в которой имеется фито- и зоопланктон. В первой пробирке сразу определили концентрацию кислорода, она сост...
Ответить
Қазақ тiлi
Қалау райга 5 сөйлем тезырекк отнемм
Ответить