Морфологический разбор: живописной(формы), древнее(село)
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Морфологический разбор: живописной(формы), древнее(село)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я не знаю извени ну точнее знаю прост я легла спать и сижу в тнете у меня в тетрадке всё мы это проходили
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