Морфологичкский разбор слова Клонились
Русский язык
Морфологичкский разбор слова Клонились
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
клонились -глаг. н.ф.- клониться; что делать? несов.в. 2 спр.неперех.,возвр.,изъяв.н.,прош.в.,мн.ч. что делали? клонились. сказ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
число лет сына составляет 2/11 лет отца,а число лет дочери 5/11 лет отца.Сколько лет отцу,если сыну и дочери вместе 28 лет?
Математика
В книге 45 страниц. Ученик прочитал девятую часть книги. Сколько страниц прочитал ученик? Выбери верный ответ на вопрос задачи. 1, 9, 1/9,5.
Математика
100 грамм конфет и 1 шоколадка стоит 13 рублей а 700 грамм конфет и 5 шоколадок стоят 75 рублей сколько стоит 1 шоколадка и 1 килограмм конфет?
Химия
Закончите ур-я химических реакций взаимодействия с оксидами неметаллов по следующ схемам: 1. Ca(OH)2 + SO2= 2. NaOH + SO3= 3.KOH + SO2 = 4.Ba(OH)2...