Морские границы России имеют протяжённость 37 600км. Из них 17 000 км проходят по морям Тихого океана и 1600 км по морям на юге нашей страны. Остальная граница приходится на побережье Северного Ледовитого океана. Какова протяжё...

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Морские границы России имеют протяжённость 37 600км. Из них 17 000 км проходят по морям Тихого океана и 1600 км по морям на юге нашей страны. Остальная граница приходится на побережье Северного Ледовитого океана. Какова протяжённость северной морской границы России? ПРОШУ! РЕШИТЕ С ПОИСНЕНИЕМ!

Автор: Гость