Морские границы России имеют протяжённость 37 600км. Из них 17 000 км проходят по морям Тихого океана и 1600 км по морям на юге нашей страны. Остальная граница приходится на побережье Северного Ледовитого океана. Какова протяжё...

Математика
Морские границы России имеют протяжённость 37 600км. Из них 17 000 км проходят по морям Тихого океана и 1600 км по морям на юге нашей страны. Остальная граница приходится на побережье Северного Ледовитого океана. Какова протяжённость северной морской границы России? ПРОШУ! РЕШИТЕ С ПОИСНЕНИЕМ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 17000+1600=18600(км) - по морям Тихого океана и на юге страны 2) 37600-18600=19000(км) - побережье Северного Ледовитого океана Ответ: 19000 км
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