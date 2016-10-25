Сколько страниц в книге "Детские годы Багрова-внука" и "Детство Никиты"? Какую кни??у больше порекомендуете почитать из этих двоих?

Литература
Сколько страниц в книге "Детские годы Багрова-внука" и "Детство Никиты"? Какую кни??у больше порекомендуете почитать из этих двоих?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет, страницы зависят от типа печати и шрифта... Детство Никиты мне очень лично понравилась, рекомендую её) она не большая и легко читается около 130-150 стр 
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