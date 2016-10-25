Рими прикладипоясни що таке рима,наведи приклади?

Українська література
Рими прикладипоясни що таке рима,наведи приклади?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рима-це співзвучність закінчень слів у віршованих рядках. Приклади рими: білка-гілка, квіточка-сопілочка, кохання-зітхання
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