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Составить предложение словом один
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один человек шёл полем и увидел прекрасный цветок, который решил сорвать и подарить его маме.
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Математика
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