Растояние между двумя городами 523км.сколько км останется проехать машине после 6 часов движения если ее скорость движения 60км/ч

Математика

Растояние между двумя городами 523км.сколько км останется проехать машине после 6 часов движения если ее скорость движения 60км/ч

Автор: Гость