Растояние между двумя городами 523км.сколько км останется проехать машине после 6 часов движения если ее скорость движения 60км/ч
Математика
Растояние между двумя городами 523км.сколько км останется проехать машине после 6 часов движения если ее скорость движения 60км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*60=360 км(расстояние, которое проехал автомобиль) 2)523-360=163 км(останется проехать) Ответ: 163 км
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