Сделайте пожалуйста информатику! Тема: "Единица измерения информации"!
Информатика
Сделайте пожалуйста информатику! Тема: "Единица измерения информации"!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну начну с того что единицы измерения информации делятся как время (Секунды-минуты-часы-дни-месяца-года и т.д.). В единицах измерения информации входят: 1 байт = 8 битов 1 килобайт(кб) = 1024 байта 1 мегабайт(мб) = 1024 килобайта 1 гигабайт(гб) = 1024 мегабайт 1 терабайт(тб) = 1024 гигабайта Достаточно таки лёгкая тема.
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