Сделайте пожалуйста информатику! Тема: "Единица измерения информации"!

Гость: Гость:

Ну начну с того что единицы измерения информации делятся как время (Секунды-минуты-часы-дни-месяца-года и т.д.). В единицах измерения информации входят: 1 байт = 8 битов 1 килобайт(кб) = 1024 байта 1 мегабайт(мб) = 1024 килобайта 1 гигабайт(гб) = 1024 мегабайт 1 терабайт(тб) = 1024 гигабайта Достаточно таки лёгкая тема.