Уменьши произведение чисел 1432 и 2 на 1078 . Увеличь наименьшее четырёхзначное число ?? 9 раз и результат уменьши в 100 раз. увеличь частное чисел 6432 и 2 в а: а=10 раз

Гость: Гость:

1) 1432*2 =2864-1078=1786 наименьшее 4 значное число это 1000 его увеличить в 9 раз значит умножить так это 1000*9=9000 и результат тоисть 9000÷100=90 6432÷2=3216 и увиличить в 10 раз тристь умножить 3216*10=32160