Сочинение на тему что такое вера для человека

Гость: Гость:

Вера для человека. Вера в человека, обычно ведь принято верить в Бога. Ну, или в себя, по крайней мере. В свои силы. А тут – верить в другого. Как же в него верить, ведь он просто человек? Никто же не идеален. Я так думаю, что верить в другого человека – это самое сложное. Это значит, что надо ему доверять. Верить в то, что он добрый, хороший, способный. Что он преодолеет свои жизненные трудности. Что все у него получится. Если хотите дружить с человеком, нужно верить в то, что и он к вам хорошо относится. Относись к человеку так, как будто он уже стал таким, каким ты хочешь его видеть. И так, как хочешь, чтобы он к тебе относился. Со временем он станет намного лучше, чем был. Добрее, надежнее, серьезнее, например. А идеалов не бывает. Когда в человека верят другие, он чувствует за собой поддержку. И с ней он готов свернуть горы. Так мужчина делает карьеру, потому что жена верит, что он способен. И сын выживает на войне, потому что мать верит в его спасение. Когда буря сотрясает в воздухе самолет, никто из пассажиров не рассуждает, на что способен их пилот, хорошо ли они его знают. Все верят в пилота, как никогда еще ни в кого не верили. Вот так и нужно верить в людей.