Найдите предложения с дополнением. А. Столица Республика Казахстан -Астана. В. Сем??-та среда, которой каждый из нас сформировался. С. Любишь кататься, люби и саночки возить. Д. Вечером в городе начинается другая жизнь. Е. Завт...

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Найдите предложения с дополнением. А. Столица Республика Казахстан -Астана. В. Сем??-та среда, которой каждый из нас сформировался. С. Любишь кататься, люби и саночки возить. Д. Вечером в городе начинается другая жизнь. Е. Завтра будет очень трудная контрольная работа по математике

Автор: Гость