Мощность двигателя подьемного крана равна 8 кВт какой груз он может поднять на высоту 20 м в течении 3 мин
Физика
Мощность двигателя подьемного крана равна 8 кВт какой груз он может поднять на высоту 20 м в течении 3 мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P-8 кВт=8000 Вт h-20 м t-3 мин=180 c g-10 Н/кг m-? __________________ A=mgh P=mgh / t m=P * t / h * g =8000*180 / 20 *10 =7200 кг = 7.2 т
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