Мощность двигателя подьемного крана равна 8 кВт какой груз он может поднять на высоту 20 м в течении 3 мин

Физика

Мощность двигателя подьемного крана равна 8 кВт какой груз он может поднять на высоту 20 м в течении 3 мин

Автор: Гость