Моток ленты длиной 126 м надо разрезать на куски по 20 м. Сколько таких кусков получи??ся и сколько метров ленты останется?

Математика

Моток ленты длиной 126 м надо разрезать на куски по 20 м. Сколько таких кусков получи??ся и сколько метров ленты останется?

Автор: Гость