Моток ленты длиной 126 м надо разрезать на куски по 20 м. Сколько таких кусков получи??ся и сколько метров ленты останется?

Математика
Моток ленты длиной 126 м надо разрезать на куски по 20 м. Сколько таких кусков получи??ся и сколько метров ленты останется?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
126/20 6 кусочков получиться и 6 м останеться
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