Продолжите шуточную последовательность 4,3,3,6,4,5, .., .., ..,

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Это последовательность количеств букв в названиях цифр. один - 4 два - 3 три - 3 четыре - 6 пять - 4 шесть - 5 семь - 4 восемь - 6. Интересно, что в этой последовательности только два числа равны сами себе, то есть кол-во букв в названии равно самому числу. Это три - 3 и одиннадцать - 11. Любая последовательность вида Число - Кол-во букв в его названии сводится или к 3, или к 11, или к циклу 4 - 6 - 5