Моторная лодка шла по течению реки со скоростью 16 километров час а против течения со скоростью 14 километров час Найдите скорость течения реки
Математика
Моторная лодка шла по течению реки со скоростью 16 километров час а против течения со скоростью 14 километров час Найдите скорость течения реки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как по течению лодка едет 16 км/ч, а против 14км/ч, то следовательно скорость самой лодки 15 км/ч, так как лодка должна увеличивать скорость по течению и уменьшать против течения на одно и то же число,то следует вывод что скорость течения 1км/ч
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