Моторная лодка за одно и тоже время может проплыть 24 км по течению реки и 16 км прот??в течения реки. Найдите скорость лодки против течения , если скорость лодки по течению на 3 км/ч больше скорости против течения.
Алгебра
Моторная лодка за одно и тоже время может проплыть 24 км по течению реки и 16 км прот??в течения реки. Найдите скорость лодки против течения , если скорость лодки по течению на 3 км/ч больше скорости против течения.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х (кмч)-скорость лодки против течения, тогда х+3(кмч)-скорость лодки по течению. По условию задачи лодка может проплыть за одно и тоже время 24 км по течению и 16 км против течения. Составим уравнение. 16:х=24:(х+3) 24х=16(х+3) 24х=16х+48 24х-16х=48 8х=48 х=6 (кмч) - скорость лодки против течения. Ответ: 6 кмч.
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