Моторная лодка за одно и тоже время может проплыть 24 км по течению реки и 16 км прот??в течения реки. Найдите скорость лодки против течения , если скорость лодки по течению на 3 км/ч больше скорости против течения.

Алгебра

Моторная лодка за одно и тоже время может проплыть 24 км по течению реки и 16 км прот??в течения реки. Найдите скорость лодки против течения , если скорость лодки по течению на 3 км/ч больше скорости против течения.

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