Моторная лодка проплыла по течению 105 км за 3 часа а против течения 116км за 4 часа .Найдите скорость течения и собственную скорость моторной ладки? Краткая запись решени системы сложения...

Математика

Моторная лодка проплыла по течению 105 км за 3 часа а против течения 116км за 4 часа .Найдите скорость течения и собственную скорость моторной ладки? Краткая запись решени системы сложения...

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