Моторная лодка проплыла по течению 105 км за 3 часа а против течения 116км за 4 часа .Найдите скорость течения и собственную скорость моторной ладки?        Краткая запись решени системы сложения...  

Математика
Моторная лодка проплыла по течению 105 км за 3 часа а против течения 116км за 4 часа .Найдите скорость течения и собственную скорость моторной ладки?        Краткая запись решени системы сложения...  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обозначим скорость лодки за х, а скорость течения за у.составим и решим систему.  *- умножение (х+у)*3=105  (х-у)*4=116  3х+3у=105  4х-4у=116  7х-у=221  у= 7х-221  3х+(3*7х-221)=105  3х+21х-663=105  24х-663=105  24х=768  32 км/чскорость моторной лодки  (32+у)*3=105  у=3км/ч скорость течения 
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