Моторная лодка проплыла по течению 105 км за 3 часа а против течения 116км за 4 часа .Найдите скорость течения и собственную скорость моторной ладки? Краткая запись решени системы сложения...
Математика
Моторная лодка проплыла по течению 105 км за 3 часа а против течения 116км за 4 часа .Найдите скорость течения и собственную скорость моторной ладки? Краткая запись решени системы сложения...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обозначим скорость лодки за х, а скорость течения за у.составим и решим систему. *- умножение (х+у)*3=105 (х-у)*4=116 3х+3у=105 4х-4у=116 7х-у=221 у= 7х-221 3х+(3*7х-221)=105 3х+21х-663=105 24х-663=105 24х=768 32 км/чскорость моторной лодки (32+у)*3=105 у=3км/ч скорость течения
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