Мотоцикл ехал 2 часа со скоростью 60 км /ч в велосепедист 3 часа со скоростью14км /ч на сколько больше км проехал мотоциклист

Математика

Мотоцикл ехал 2 часа со скоростью 60 км /ч в велосепедист 3 часа со скоростью14км /ч на сколько больше км проехал мотоциклист

Автор: Гость