Мотоцикл ехал 2 часа со скоростью 60 км /ч в велосепедист 3 часа со скоростью14км /ч на сколько больше км проехал мотоциклист
Математика
Мотоцикл ехал 2 часа со скоростью 60 км /ч в велосепедист 3 часа со скоростью14км /ч на сколько больше км проехал мотоциклист
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 2*60=120 (км) - проехал мотоциклист за 2 часа 2). 3*14=42 (км) - проехал велосипедист за 3 часа 3). 120-42= на 78 (км) мотоциклист проехал больше, чем велосипедист ответ : 78 км
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