По грунтовой дороге автомобиль едет со скоростью y км/ч,а по шоссе -в 5 раз быстрее .??апишите математическом языке:а)скорость автомобиля при движении по шоссе

Математика

По грунтовой дороге автомобиль едет со скоростью y км/ч,а по шоссе -в 5 раз быстрее .??апишите математическом языке:а)скорость автомобиля при движении по шоссе

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