Сочинить мой край моя гордость Украина

Гость: Гость:

Моя Родина – Украина. Я родился в небольшом городе, рос себе потихоньку, ходил в детский сад, потом в школу. Уже с младенчества начал впитывать в себя окружающий мир. Вот по дороге в детсад растет неприметное деревце, и вдруг осенью вспыхивает ярко-красными гроздьями. Это калина, наше национальное дерево, воспетое кобзарями в песнях и былинах. Или, например, чернобривцы и мальвы. Эти цветы могут расти везде, но только в украинских мотивах звучат по-особенному. Сначала уроки природоведения, а потом истории и географии раскрывали мою страну, как чудесную волшебную книгу путешествий. За школьные годы мы классом объездили всю Украину от Карпат до Крыма. Неизгладимые впечатления остались в моей памяти, которыми я и хочу поделиться с вами. Западная Украина. Чем ближе к горам, тем колоритнее пейзажи и местные жители. На склонах гор участки лесов перемежаются с веселенькими селами, в основном с деревянными домами, и широкими полонинами, отливающими в лучах заходящего солнца изумрудной травой. Пастухи гонят отары овец. Собаки, их верные друзья и помощники, звонким лаем подгоняют отбившихся ягнят. В живописных дворах румяные гостеприимные хозяйки в белых косынках и вышитых передниках разливают по кружкам свежее, еще теплое, молоко для угощения проголодавшихся туристов, которых здесь всегда довольно много. Неделя отдыха пролетает как один день. Деревья на склонах гор совсем не похожи на городские. Они крепкие, бодрые, с влажной листвой и обволакивающей прохладой. От каждого глубокого вдоха, наполненного озоном, аж кружится голова и звенит в ушах. Мягкие, мшистые полянки с россыпями ягод, цветастыми коврами ложатся к босым ногам. Бьющие ключи хрустальными ручейками стекают к подножию гор. Местные жители очень трудолюбивы и красивы не только телом, но и душой. Они с удовольствием рассказывают о Карпатах и устраивают бесплатные экскурсии для всех желающих. Грустно расставаться с этими местами, но мы все-таки надеемся побывать здесь еще много-много раз. Едем по Украине в южном направлении. Проведем летние каникулы у моря. Полесье, голубые озера и березовые рощи постепенно сменяются бескрайними степями. Налитые колосья полей колышутся золотыми волнами под ярко-синим небом. Маки, ромашки и, конечно же, васильки разноцветными брызгами разбросаны среди этого пшеничного моря. Ну а дальше подсолнухи, сливаясь в одну огромную зеркальную гладь, весело пускают солнечных зайчиков по всей округе. Следом видим бахчу. Пузатые арбузы в полосатых халатах важно восседают среди рыжеватых, шершавобоких дынь.