Нужна срочная помощь с переводом. Заранее спасибо) Vorsichtig erkundigte ich mich bei Andrej, ob angesichts dieser Informationen seine Opferbereitschaft in Bezug auf den Fortschritt nicht doch etwas ubertrieben war. »Stell di...

Немецкий язык

Нужна срочная помощь с переводом. Заранее спасибо) Vorsichtig erkundigte ich mich bei Andrej, ob angesichts dieser Informationen seine Opferbereitschaft in Bezug auf den Fortschritt nicht doch etwas ubertrieben war. »Stell dir mal vor«, sagte ich zu ihm, »du horst dir die Kassette ein paarmal an und kannst anschlie?end gar keine Sprache mehr. Das ware doch auch moglich. Dann kannst du dich auch nicht mehr an den Hersteller wenden, nicht mal an die Polizei oder den Notarzt, dann bist du erledigt.« »Stimmt nicht«, sagte Andrej, »ich kann immer noch E-Mails schreiben.« Mir wurde klar, wie ernst ihm die Sache war. Ich versprach, in der Nahe zu bleiben, fur alle Falle, und verdruckte mich in die Kuche. Eine Stunde lang horte ich Andrej im Wohnzimmer fluchen: Sein Organismus wehrte sich und wollte nicht hypnotisiert werden. Doch irgendwann wurde es still in der Wohnung. Man konnte fast horen, wie die Audiokassette im Rekorder quietschte und die gewunschte Fremdsprache in Andrejs Unterbewusstsein tropfte. Ich las - zum vierzigsten Mal - Anna Karenina und fand das Werk erneut faszinierend. Als ich das Kapitel uber den auslandischen Prinzen gerade durchhatte, erschien Andrej in der Kuche. Er sah mude, aber zufrieden aus. »Na, wie geht es dir, mein Freund?«, fragte ich ihn vorsichtig. Er zundete sich schweigend eine Zigarette an. Dann sagte er in nahezu perfektem Deutsch: »Tschuss, bis zum nachsten Mal, wenn es wieder hei?t: Popkonzert« - und lachte.

Автор: Гость