Можно краткие ответы :
География
Можно краткие ответы :
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Состояние атмосферы в данном месте, в данное время.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Даю 10 баллов Приведите пожалуйсто причастия от глаголов с двумя буквами "н".и тоже самое с одной буквой "н"
Литература
Русский язык
Русский язык
Выпишите по одному слову с орфограммой – гласным и с орфограммой – согласным в приставке. Обозначьте орфограммы. Все птицы вьют гнезда и высажива...
Английский язык