Замените выражение м многочленом так чтобы получилось тождество: M+(2xy+x^2)= 2x^2 + xy- 2y^2 даю 20 БАЛЛОВ!!!!
Алгебра
Замените выражение м многочленом так чтобы получилось тождество: M+(2xy+x^2)= 2x^2 + xy- 2y^2 даю 20 БАЛЛОВ!!!!
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