Замените выражение м многочленом так чтобы получилось тождество: M+(2xy+x^2)= 2x^2 + xy- 2y^2 даю 20 БАЛЛОВ!!!!

Алгебра

Замените выражение м многочленом так чтобы получилось тождество: M+(2xy+x^2)= 2x^2 + xy- 2y^2 даю 20 БАЛЛОВ!!!!

Автор: Гость