Мотоцикл ехал 3 часа со скоростью 60 км/ч и 2 часа со скоростью 70 км/ч . Какое расстояние он проехал за все время?

Математика

Мотоцикл ехал 3 часа со скоростью 60 км/ч и 2 часа со скоростью 70 км/ч . Какое расстояние он проехал за все время?

Автор: Гость