Мотоцикл ехал 3 часа со скоростью 60 км/ч и 2 часа со скоростью 70 км/ч . Какое расстояние он проехал за все время?
Математика
Мотоцикл ехал 3 часа со скоростью 60 км/ч и 2 часа со скоростью 70 км/ч . Какое расстояние он проехал за все время?
Ответ(ы):
Гость:
60•3+70•2=180+140=320(км) Ответ: 320 км.
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