Озаглавь текст. У разных птиц клювы бывают различной формы. у синицы клюв тоненький, как иголочка. Таким клювом очень удобно вытаскивать жучков из узкой щели. у дятла клюв крепкий,короткий. Хорошо им долбить древесную кору или...

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Озаглавь текст. У разных птиц клювы бывают различной формы. у синицы клюв тоненький, как иголочка. Таким клювом очень удобно вытаскивать жучков из узкой щели. у дятла клюв крепкий,короткий. Хорошо им долбить древесную кору или расклевывать шишку. а вот у ястреба клюв острый, загнутый вниз. Это хищная птица. Своим крючковатым клювом она ловко хватает добычу и разрывает её на части. ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО

Автор: Гость