Помогите решить задачу желательно с условием в магазин поступило цветные карандаши и фломастеры . Всего 560 штук. Карандаши были в 40 коробках . По 12 штук в каждой . А фломастеров в 10 коробках поровну в каждой сколько фломаст...
Математика
Помогите решить задачу желательно с условием в магазин поступило цветные карандаши и фломастеры . Всего 560 штук. Карандаши были в 40 коробках . По 12 штук в каждой . А фломастеров в 10 коробках поровну в каждой сколько фломастеров было в каждой коробке ?
Ответ(ы):
Гость:
1) 40*12=480(к)-всего было карандашей 2) 560- 480=80(ф)- всего фломастеров 3)80:10=8(ф) - ф одной коробке
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