Помогите решить задачу желательно с условием в магазин поступило цветные карандаши и фломастеры . Всего 560 штук. Карандаши были в 40 коробках . По 12 штук в каждой . А фломастеров в 10 коробках поровну в каждой сколько фломаст...

Математика

Помогите решить задачу желательно с условием в магазин поступило цветные карандаши и фломастеры . Всего 560 штук. Карандаши были в 40 коробках . По 12 штук в каждой . А фломастеров в 10 коробках поровну в каждой сколько фломастеров было в каждой коробке ?

Автор: Гость