Напишите пожалуйста 2 слова с суффиксом и. И 2 слова с окончанием и

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Напишите пожалуйста 2 слова с суффиксом и. И 2 слова с окончанием и
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вырастил,высадил(с суффиксом И),медведи, жители(с окончанием И)
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