Сумма двух чисел равна 11, а их произведение-28.Найдите эти числа Распешите подробна
Алгебра
Сумма двух чисел равна 11, а их произведение-28.Найдите эти числа Распешите подробна
Ответ(ы):
Гость:
X+y=11 x*y=28 y=11-x 11x-x^2=28 y=11-x x^2-11x+28=0 y=11-x x^2-4x-7x+28=0 y=11-x x(x-4)-7(x-4)=0 y=11-x (x-4)(x-7)=0 y=11-x x=4; x=7 y=4;y=7 x=4;x=7 значит это числа 4 и 7
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