За 3 ч работы бульдозер разровнял 234 м (в квадрате) дороги. Сколько квадратных метров дороги разровняет бульдозер за 8 ч, если будет работать с прежней производительностью?
Математика
За 3 ч работы бульдозер разровнял 234 м (в квадрате) дороги. Сколько квадратных метров дороги разровняет бульдозер за 8 ч, если будет работать с прежней производительностью?
Ответ(ы):
Гость:
1) 234:3=78(м в квадрате)- за 1 час 2)78*8=624(м в квадрате)
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