За 3 ч работы бульдозер разровнял 234 м (в квадрате) дороги. Сколько квадратных метров дороги разровняет бульдозер за 8 ч, если будет работать с прежней производительностью?

Математика

За 3 ч работы бульдозер разровнял 234 м (в квадрате) дороги. Сколько квадратных метров дороги разровняет бульдозер за 8 ч, если будет работать с прежней производительностью?

Автор: Гость