Помогите пожалуйста с 1 и 2 примером:
Математика
Помогите пожалуйста с 1 и 2 примером:
Ответ(ы):
Гость:
1)5а-8b-7с-2а+3b+с=3a-5b-8c 2)3n+6m-15k-n-5m+8k=4n+11m-7k
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