Подбери русские пословицы, подходящие по смыслу к данным пословицам:ТУРЕЦКАЯ:За каждым вечером следует утро.

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Подбери русские пословицы, подходящие по смыслу к данным пословицам:ТУРЕЦКАЯ:За каждым вечером следует утро.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
За рюмкой следует рюмка
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