Расставить знаки, вставить пропущенные буквы, начертить схему Как всегда волки пл..лись гуськом впереди седой мрачный старик хромавший от картич..ны в ноге остальные угрюмые и ободра..ые старались поак..уратнее поп..дать в сл...
Русский язык
Расставить знаки, вставить пропущенные буквы, начертить схему Как всегда волки пл..лись гуськом впереди седой мрачный старик хромавший от картич..ны в ноге остальные угрюмые и ободра..ые старались поак..уратнее поп..дать в следы передних чтобы не натруж..вать лап о неприятный режущий наст
Ответ(ы):
Гость:
Как всегда, волки плелись гуськом: впереди седой, мрачный старик, хромавший от картечины в ноге, остальные - угрюмые и ободранные - старались поаккуратнее попадать в следы передних, чтобы не натруживать лап о неприятный, режущий наст.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Во втором классе 15 учеников занимаются спортом: 6-плаванием. 5- гимнастикой. осталь??ые играют в теннис. Сколько учеников второго класса играют в ...
Русский язык
Вписать в предложения подходящие по смыслу предлоги. поле дороги росла берёза. ле??ний зной. тени дерева хорошо отдохнуть. поле блестит солнца. ...
Русский язык
Подбери русские пословицы, подходящие по смыслу к данным пословицам:ТУРЕЦКАЯ:За каждым вечером следует утро.
Информатика
11. Рисунок состоит из маленьких точек(пикселей). Сколько, примерно, пикселей содер??ит рисунок, если на 1 дюйм приходится 250 точек, а размер рису...