Расставить знаки, вставить пропущенные буквы, начертить схему Как всегда волки пл..лись гуськом впереди седой мрачный старик хромавший от картич..ны в ноге остальные угрюмые и ободра..ые старались поак..уратнее поп..дать в сл...

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Расставить знаки, вставить пропущенные буквы, начертить схему Как всегда волки пл..лись гуськом впереди седой мрачный старик хромавший от картич..ны в ноге остальные угрюмые и ободра..ые старались поак..уратнее поп..дать в следы передних чтобы не натруж..вать лап о неприятный режущий наст

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