Как пишутся л_жусь,изл_гать,пол_жение,прил_гательное(плиз плиз плиз помогите)
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Как пишутся л_жусь,изл_гать,пол_жение,прил_гательное(плиз плиз плиз помогите)
Ответ(ы):
Гость:
Ложусь, излагать, положение, прилагательное
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