Слово очки какого рода
Русский язык
Слово очки какого рода
Ответ(ы):
Гость:
Слово очки среднего рода
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу желательно с условием в магазин поступило цветные карандаши и фломастеры . Всего 560 штук. Карандаши были в 40 коробках . По...
Русский язык
Расставить знаки, вставить пропущенные буквы, начертить схему Как всегда волки пл..лись гуськом впереди седой мрачный старик хромавший от картич....
Математика
Во втором классе 15 учеников занимаются спортом: 6-плаванием. 5- гимнастикой. осталь??ые играют в теннис. Сколько учеников второго класса играют в ...
Русский язык
Вписать в предложения подходящие по смыслу предлоги. поле дороги росла берёза. ле??ний зной. тени дерева хорошо отдохнуть. поле блестит солнца. ...