Пожалуйста помогите!нужно мини сочинение на тему мой класс с однородными членами предложения!!!!пожалуйста

Гость: Гость:

Мой класс очень отличался от других. Если в параллельных классах боролись за успеваемость и дисциплину, то мы старались быть дружными и искренними. С первого звонка мы как-то сразу сплотились и стали одной семьей. Конечно, у нас были отстающие по успеваемости ученики и хулиганы. Но, когда они поняли, что класс их не отвергает, а, наоборот, хочет помочь, то постепенно стали исправляться и радовать учителей и родителей. Большую роль в сплоченности класса сыграла наша первая учительница. Если кто-нибудь провинился, она оставляла весь класс после уроков и объясняла сразу всем о правильности или неправильности, совершаемых нами, поступков. Она всегда учила нас быть справедливыми не только со всеми своими друзьями, но также и с врагами. Бывали, конечно, недоразумения и мелкие стычки с учащимися других классов, но мы всегда умели отстоять свое мнение силой слова. Редко, когда дело доходило до драки. Но и тогда наша дружба и взаимовыручка помогали нам победить.