Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/ч. какое расстояние он проедет за 4 час??? Надо изменить условие задачи так, чтобы она стала составной.(что такое составные задачи?)

Математика

Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/ч. какое расстояние он проедет за 4 час??? Надо изменить условие задачи так, чтобы она стала составной.(что такое составные задачи?)

Автор: Гость