Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/ч. какое расстояние он проедет за 4 час??? Надо изменить условие задачи так, чтобы она стала составной.(что такое составные задачи?)
Математика
Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/ч. какое расстояние он проедет за 4 час??? Надо изменить условие задачи так, чтобы она стала составной.(что такое составные задачи?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно к 45 прибавить 12 и получится еще одно действие
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