Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/ч. какое расстояние он проедет за 4 час??? Надо изменить условие задачи так, чтобы она стала составной.(что такое составные задачи?)

Математика
Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/ч. какое расстояние он проедет за 4 час??? Надо изменить условие задачи так, чтобы она стала составной.(что такое составные задачи?)
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Автор: Гость
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Гость:
Можно к 45 прибавить 12 и получится еще одно действие
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