Мотоциклист за 7 часов проехал 560 км.За какое время он проедет 280 км при той же скорости?
Математика
Мотоциклист за 7 часов проехал 560 км.За какое время он проедет 280 км при той же скорости?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
560 : 7 = 80 км/ч 280 : 80 = 3,5 ч = 3 ч 30 м
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