Может ли быть причастный оборот в причастном обороте?

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Причастного оборота: 1.Если определяемое слово стоит перед причастным оборотом, то оборот обособляется. Пример: Картина , висевшая на стене, неожиданно упала. 2. Причастный оборот обособляется, если определяемое слово- личное местоимение( я, ты, он, она, оно, они) Пример: Висевшая на стене , она неожиданно упала. 3. Значение причины Пример: Уставшие до последней степени, альпинисты не продолжили восхождение. В данном случае следует задать вопрос - Почему альпинисты не продолжили восхождение? (Устали до последней степени) Итоги Причастный оборот обособляется в 3-х случаях: 1. Определяемое слово перед оборотом. 2. Определяемое слово - личное местоимение. 3. Значение причины.