Может ли быть простым числом: 1)значение суммы двух простых числ; 2) значение разности двух простых чисел; 3)значение произведения двух простых чисел?

Математика

Может ли быть простым числом: 1)значение суммы двух простых числ; 2) значение разности двух простых чисел; 3)значение произведения двух простых чисел?

Автор: Гость