Может ли быть в числите дроби 0 в а знаминателе 81 .тогда 0/81 чему равно
Алгебра
Может ли быть в числите дроби 0 в а знаминателе 81 .тогда 0/81 чему равно
Ответ(ы):
Гость:
В числителе может быть,а в знаменателе нет.0 делить на 81=0
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