Ребят, завтра пишем ОГЭ по русскому , и там есть такое задание вопрос под номером 4, как мне его решить!!??
Русский язык
Ребят, завтра пишем ОГЭ по русскому , и там есть такое задание вопрос под номером 4, как мне его решить!!??
Ответ(ы):
Гость:
Ну, например, такие предложения: 1. Выученный учеником урок. (То есть урок, который выучил ученик) Здесь будет полное страдательное причастие. 2. Урок был выучен учеником. Здесь уже будет краткое страдательное причастие + БЫЛ ВЫУЧЕН (т.е. что сделан?), отсюда можно сделать вывод, что "выучен" - это страдательное причастие (т.к. признак был создан под действием другого предмета, ученик выучил этот урок, а не урок ученика - поймите это, и будет легче) прошедшего времени (т.к. урок УЖЕ выучен). Вот и всё :) Удачи! :)
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